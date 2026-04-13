Калинингрдец выстрелил знакомому в глаз из пневматики: дело ушло в суд

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Всё случилось 10 января 2026 года. Обвиняемый пришёл в гости к 29-летнему знакомому в квартиру на улице Октябрьской в Гусеве. Внезапно вспыхнул конфликт. Итог: один выстрел из пневматического пистолета — пуля попала в глаз потерпевшего. Травма оказалась необратимой — врачи диагностировали тяжкий вред здоровью.
Теперь дело передано в Гусевский городской суд. Там решат, сколько лет проведёт стрелок за решёткой. Максимальное наказание по такой статье — до 8 лет лишения свободы, но суд может учесть и бытовую ссору, и то, что оружие было небоевым.