Эксперты рассказали о фальшивых купюрах в банковской системе Калининградской области

За 2025 год в банковской системе Калининградской области обнаружили 29 банкнот Банка России с признаками подделки. Годом ранее в регионе обнаружили 34 фальшивые купюры. Об этом сообщил управляющий калининградского отделения Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.
По его словам, среди обнаруженных подделок — 16 банкнот номиналом 5000 рублей, девять банкнот номиналом 1000 рублей и по две банкноты номиналами 50 и 2000 рублей.
«Российские банкноты — одни из самых защищенных в мире. Благодаря модернизации и усовершенствованию защитных элементов, количество подделок из года в год снижается. За последние шесть лет количество фальшивок, выявленных в банковской системе Калининградской области, сократилось более чем в четыре раза», — заявил эксперт.
Отметим, самостоятельно распознать фальшивку поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России», также банкноту можно отнести на бесплатную экспертизу в любой банк.