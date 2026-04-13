Ссора в гостях закончилась для жителя Гусева потерей глаза

Гусевская городская прокуратура Калининградской области направила в суд дело 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что 10 января 2026 года он во время конфликта выстрелил в знакомого из пневматического пистолета.
По версии следствия, всё произошло в квартире потерпевшего на улице Октябрьской в Гусеве. Пуля попала 29-летнему мужчине прямо в глаз. Травма оказалась настолько серьёзной, что врачи квалифицировали её как тяжкий вред здоровью — пострадавший, скорее всего, потерял зрение.
Пневматическое оружие многие ошибочно считают безобидной игрушкой. Но выстрел с близкого расстояния может покалечить или даже убить. Теперь обвиняемому предстоит ответить перед Гусевским городским судом. Статья, по которой его судят, предусматривает до 8 лет колонии.