Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ссора в гостях закончилась для жителя Гусева потерей глаза

Источник: Янтарный край

Гусевская городская прокуратура Калининградской области направила в суд дело 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что 10 января 2026 года он во время конфликта выстрелил в знакомого из пневматического пистолета.

По версии следствия, всё произошло в квартире потерпевшего на улице Октябрьской в Гусеве. Пуля попала 29-летнему мужчине прямо в глаз. Травма оказалась настолько серьёзной, что врачи квалифицировали её как тяжкий вред здоровью — пострадавший, скорее всего, потерял зрение.

Пневматическое оружие многие ошибочно считают безобидной игрушкой. Но выстрел с близкого расстояния может покалечить или даже убить. Теперь обвиняемому предстоит ответить перед Гусевским городским судом. Статья, по которой его судят, предусматривает до 8 лет колонии.