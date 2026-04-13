В школах запустили чтение по-новому — что происходит

В организациях образования по всей стране проходит декада детской литературы — часть масштабного проекта «Детская библиотека», реализуемого в рамках программы воспитания «Адал азамат», передает DKNews.kz.
Это не просто формальная акция. Скорее — попытка вернуть детям то, что в эпоху гаджетов постепенно уходит на второй план: интерес к чтению, умение думать, чувствовать и сопереживать.
Когда книга становится событием.
На время декады школы превращаются в настоящие культурные площадки. В коридорах появляются книжные выставки, в классах проходят «часы сказок», а библиотеки становятся центром притяжения.
Ученики обсуждают прочитанное, участвуют в конкурсах, спорят о героях книг и даже пробуют себя в роли авторов. Литературные встречи и дискуссии дают детям возможность не просто читать, а проживать истории — вместе с одноклассниками и учителями.
И это работает. Там, где чтение подают не как обязанность, а как приключение, интерес появляется сам.
Почему это важно именно сейчас.
Сегодня дети растут в мире коротких видео и мгновенной информации. В этом потоке легко потерять способность к глубокому восприятию. Книга же требует времени, внимания и воображения — тех самых навыков, которые формируют мышление.
Декада детской литературы решает сразу несколько задач:
развивает речь и словарный запас; формирует критическое мышление; помогает детям лучше понимать себя и окружающих; прививает ценности через истории и образы.
И, что особенно важно, она возвращает интерес к семейному чтению — когда книга становится поводом для общения между родителями и детьми.
Чтение как точка объединения.
Одна из ключевых идей инициативы — вовлечение не только учеников, но и взрослых. В мероприятиях участвуют учителя, библиотекари и родители.
Это важный момент: когда ребенок видит, что взрослые тоже читают, обсуждают книги, делятся впечатлениями — чтение перестает быть «школьной задачей» и становится частью жизни.
Школьная библиотека при этом получает новую роль — не просто место хранения книг, а пространство общения, идей и вдохновения.
Больше, чем просто акция.
Декада детской литературы — это не разовое событие, а шаг к формированию устойчивой культуры чтения. Она напоминает: книга по-прежнему остается мощным инструментом развития личности.
И, возможно, именно такие инициативы помогут вырастить поколение, которое будет не только быстро листать экран, но и уметь вдумчиво читать, анализировать и создавать новое.
Потому что любовь к чтению начинается не с обязаловки, а с интереса. А интерес — с таких вот живых, настоящих событий.