В Сочи начался третий этап реконструкции исторического парка «Ривьера»

Третий этап реконструкции парка «Ривьера» стартовал в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он рассчитан на 2026−2027 годы, сообщили в городском «Агентстве инноваций и коммуникаций».
Комплексное благоустройство затронет сразу несколько локаций. Обновятся Тихая аллея и водоем «Черное море», а также будет осуществлен капитальный ремонт баскетбольной площадки. В ходе работ приведут в порядок систему ливневой канализации, выровняют игровое поле, заменят на новые баскетбольные щиты и кольца. На площадке появится современное бесшовное резиновое покрытие, новое спортивное оборудование, также специалисты смонтируют дополнительные осветительные приборы и камеры видеонаблюдения. Для повышения безопасности на площадке разграничат время для игры в баскетбол. При этом спортивный объект по-прежнему останется общедоступным и бесплатным.
«Парк “Ривьера” — одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Сочи. Здесь идет масштабная реконструкция, благоустраиваются аллеи, ремонтируются спортивные объекты, обновляется инфраструктура. В рамках благоустройства на территории Тихой аллеи ведется замена покрытия — 15 тысяч квадратных метров новой плитки сделают прогулки безопаснее и приятнее. Появятся уединенные экозоны и экотропы для тех, кто ценит тишину и единение с природой. А новое освещение добавит аллее не только уюта, но и безопасности в вечернее время», — поделился глава Сочи Андрей Прошунин.
Одновременно специалисты приступили к капитальному ремонту чаши водоема «Черное море». Будет смонтировано новое оборудование фильтрации воды, заменено плиточное покрытие прилегающей территории и установлено дополнительное освещение. Работы на баскетбольной площадке и по водоему «Черное море» планируется закончить в летний сезон 2026 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.