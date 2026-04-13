Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО

Губернатор Нижегородской области поблагодарил военнослужащих за координированную и эффективную работу по отражению атак БПЛА.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником, в День войск противовоздушной обороны России, 13 апреля.

«Войска ПВО — это настоящий “небесный щит” страны и каждого региона, — отметил он. — Военнослужащие обеспечивают безопасность жителей и бесперебойную работу экономики, защищают энергетическую инфраструктуру. И на страже мирного неба стоят именно войска ПВО».

Губернатор Нижегородской области поблагодарил военнослужащих войск противовоздушной обороны за эффективную работу по отражению атак БПЛА в регионе, а также подчеркнул значимую роль мобилизационного резерва «БАРС-НН».

«Собранность зенитчиков, слаженность расчетов и качество работы радиолокационных станций и зенитных комплексов — вот что обеспечивает нашу безопасность», — подчеркнул Глеб Никитин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше