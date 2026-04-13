Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником, в День войск противовоздушной обороны России, 13 апреля.
«Войска ПВО — это настоящий “небесный щит” страны и каждого региона, — отметил он. — Военнослужащие обеспечивают безопасность жителей и бесперебойную работу экономики, защищают энергетическую инфраструктуру. И на страже мирного неба стоят именно войска ПВО».
Губернатор Нижегородской области поблагодарил военнослужащих войск противовоздушной обороны за эффективную работу по отражению атак БПЛА в регионе, а также подчеркнул значимую роль мобилизационного резерва «БАРС-НН».
«Собранность зенитчиков, слаженность расчетов и качество работы радиолокационных станций и зенитных комплексов — вот что обеспечивает нашу безопасность», — подчеркнул Глеб Никитин.