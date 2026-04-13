Нижегородцам рассказали, что делать в остатками еды после Пасхи

Сдобные куличи, благодаря высокому содержанию сахара и жира, которые выступают в роли натуральных консервантов, могут храниться до недели. Для сохранения свежести лучше держать их при комнатной температуре, завернув в бумагу или полотенце. Хранение в полиэтиленовом пакете приведет к тому, что выпечка потеряет воздушность и может заплесневеть.