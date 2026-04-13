Нижегородцам рассказали, что делать в остатками еды после Пасхи

Нижегородцам рассказали, что делать с остатками еды после Пасхи. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».

Лучшее решение, которое предложили эксперты, — доесть, пока продукты свежие.

Сдобные куличи, благодаря высокому содержанию сахара и жира, которые выступают в роли натуральных консервантов, могут храниться до недели. Для сохранения свежести лучше держать их при комнатной температуре, завернув в бумагу или полотенце. Хранение в полиэтиленовом пакете приведет к тому, что выпечка потеряет воздушность и может заплесневеть.

Глазурная «шапочка» на куличе действует как защитный слой, помогая ему оставаться мягким на пару дней дольше.

Творожные пасхи требуют особого внимания: их следует хранить не более 2−3 дней и обязательно в холодильнике. Творог, даже если видимых признаков порчи нет, портится очень быстро.

В холодильнике пасхальные яйца могут храниться до двух недель. При комнатной температуре (например, на праздничном столе) — не более 12 часов.

Яйца, покрытые термоусадочной пленкой, имеют более короткий срок хранения, так как скорлупа под пленкой не может «дышать». Если вы заметили трещины на яйце, употребите его в пищу немедленно.

Ранее около 10 тыс. нижегородцев приняли участие в пасхальном Крестном ходе.