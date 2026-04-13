В McDonald’s в США начнут продавать энергетические напитки

С августа 2026 года в американских ресторанах сети McDonald’s начнут продавать энергетики, компания также планирует расширить линейку газированных напитков, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные документы.
Компания планирует установить на них цену ниже, чем у конкурентов.
McDonald’s ожидает, что новые позиции в меню принесут большую прибыль, и уже начала закупать в рестораны оборудование на сотни тысяч долларов для смешивания напитков, передает газета.
Как пишет WSJ, продажи энергетиков и крафтовых газировок взлетели в США на фоне того, как американцы стали искать альтернативу кофе и чаю, чтобы при этом получить свою дозу кофеина и «побаловать себя».
В 2025 году в России запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штрафы за реализацию тонизирующих напитков детям достигают 500 тыс. руб.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.