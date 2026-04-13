В Самарской области запустят три электрички до Курумоча с 1 мая

С 1 мая 2026 года в Самарской области назначат три дополнительных пригородных поезда, которые будут следовать до аэропорта Курумоч и в обратную сторону. В новое расписание вошли электрички № 6332/6331 Самара — Курумоч, № 6334/6333 Курумоч — Самара и № 6356/6355 Водинская — Самара. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.