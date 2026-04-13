Волгоград экспортировал в Казахстан 60 тонн сухой молочной сыворотки

На днях с территории Волгоградской области в Казахстан отправили 60 тонн сухой молочной сыворотки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство. Перед отправкой всю продукцию тщательно проверили специалисты Россельхознадзора. Ветеринарный контроль провели в местах полного таможенного оформления.
Молочная сыворотка отправилась к соседям по железной дороге. Важно отметить, что все исследования подтвердили безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Качество груза подтвердили лабораторные исследования, которые провели в испытательной лаборатории.