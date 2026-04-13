Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября

Первого сентября на Волоколамском шоссе откроется новый корпус Курчатовской школы на 815 мест для учеников 1−11 классов. Здание спроектировано с эффектом парящей конструкции над берегом реки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.
«Уверен, что это школьное здание станет новой архитектурной доминантой района Покровское-Стрешнево, который за последние годы заметно изменился к лучшему», — сообщил Собянин.
При проектировании корпуса применялись BIM-технологии. Почти весь первый этаж выполнен из витражного остекления, на кровле обустроят открытую террасу со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой для занятий и мероприятий. Внутри вместо длинных коридоров сделают «улицы» и рекреации, а также многоуровневый атриум-амфитеатр с мобильными перегородками, который сможет объединяться с обеденным залом для собраний, лекций или спектаклей, следует из сообщения градоначальника.
За последние годы в районе провели реабилитацию природного парка и других зеленых территорий, завершили реконструкцию и благоустройство Волоколамского шоссе, активно осваивается территория бывшего Тушинского аэродрома.
Рядом со школой построили спортивное ядро: беговую дорожку на четыре полосы, площадки для футбола, баскетбола, волейбола и зону для прыжков в длину. В настоящее время на Волоколамском шоссе также строят еще две школы, детский сад, Центр спортивной медицины и дворец спорта с ледовой ареной и бассейном.