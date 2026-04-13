В Подмосковье начали эпидрасследование из-за нового случая оспы обезьян

В Московской области начали эпидемиологическое расследование в связи с выявлением еще одного случая оспы обезьян, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Как уточнили в ведомстве, пациент госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Специалисты уже организовали комплекс противоэпидемических мероприятий: взяли биоматериал для анализов и выдали предписание на дезинфекцию. Также выявляют контактных лиц и обследуют их.
В Роспотребнадзоре отметили, что для диагностики оспы обезьян разработаны современные тест-системы, которые позволяют обнаружить вирус в кратчайшие сроки.
В конце марта в Домодедовскую больницу доставили двух пациентов с подозрением на оспу обезьян. 1 апреля министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин сообщил, что у одного из пациентов был подтвержден диагноз. Позже Забелин сообщил, что второй пациент находится под наблюдением, он «в удовлетворительном состоянии». «В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — сказал врач.
13 апреля еще один пациент с подтвержденным диагнозом оспы обезьян был госпитализирован в Домодедовскую больницу. Заражение произошло через половой контакт, сообщили в больнице.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.