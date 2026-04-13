В Подмосковье начали эпидрасследование из-за нового случая оспы обезьян

В конце марта в Домодедовскую больницу доставили двух пациентов с подозрением на оспу обезьян. 1 апреля министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин сообщил, что у одного из пациентов был подтвержден диагноз. Позже Забелин сообщил, что второй пациент находится под наблюдением, он «в удовлетворительном состоянии». «В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — сказал врач.