Эксперт напомнил о важном объекте на Центральной площади и предостерёг от поспешной застройки на месте Дома Советов

«Надо, может, продолжать искать решение? — отметил Александр Антонов. — Это, на самом деле, нормально. Совершенно не обязательно исходить из посыла, что вот пустота, давайте что-нибудь обязательно построим, чтобы её не было. Надо понимать, что на Центральной площади сегодня есть объект, который выполняет очень важную функцию для Калининграда. Мы его все не замечаем, но все им пользуемся. Это огромная парковка, где паркуется, наверное, половина припаркованных в центре машин. Если там что-то сейчас разместить, то эту парковку придётся убрать. А Калининград пока ещё автомобилеориентированный город. Что с этим делать? Транспортная ситуация в Калининграде не самая лучшая, потому что вот так сложилась транспортная схема. Все основные магистрали ведут в самый центр».