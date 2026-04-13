На дорогах Красноярского края за выходные задержали более 100 нетрезвых водителей

В Красноярском крае за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 114 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Среди нарушителей были 25 автомобилистов, не имевших водительского удостоверения и при этом севших за руль в нетрезвом виде. Все они были отстранены от управления. В МВД Росси по региону уточнили, что часть задержанных ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Напомним, что за прошедшие выходные в Красноярске задержали 45 нетрезвых водителей.