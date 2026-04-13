Водоканал в Нижегородской области ускорит обслуживание насосных станций

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками филиала АО «Дзержинский водоканал» из Нижегородской области подвели промежуточные итоги оптимизации рабочих процессов по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение бережливых технологий позволит предприятию на 27% ускорить обслуживание насосных станций, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Основным видом деятельности компании являются сбор и обработка сточных вод, а также распределение воды для питьевых и промышленных нужд. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс технического обслуживания канализационных насосных станций (КНС).
«Специалисты РЦК совместно с командой предприятия проанализировали процессы на производственной площадке и выявили 11 узких мест, среди которых необходимость повторного обслуживания станций, излишняя трудоемкость во время транспортировок и чрезмерное ожидание работы вентиляции. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды проекта позволит уменьшить время обслуживания КНС на 27% — с восьми с половиной часов до шести часов пятнадцати минут», — рассказал Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 21 сотрудника предприятия, а сейчас готовят 2 внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.