Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области из-за ветра

Местами порывы ветра достигнут 15−18 м/с.

В Воронежской области действует предупреждение о неблагоприятной погоде. Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в связи с усилением ветра. об этом свидетельствуют данные на прогностической карте ЦФО.

Период предупреждения — с 18:00 понедельника, 13 апреля, до 06:00 вторника, 14 апреля. В это время местами по области порывы северо-западного ветра будут достигать 15−18 метров в секунду.

Кроме того, по данным синоптиков, во вторник, 14 апреля, на регион обрушатся умеренные дожди, а небо затянет тучами. Воронежцам обещают также снижение температуры. Днем в областном центре столбики термометров покажут всего +6…+8°C.