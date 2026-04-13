Директора красноярской фирмы-оператора школьного питания оштрафовали на миллион за урезанные порции

Суд вынес приговор 67-летней директору ООО «Кулинар», отвечающего за питание в красноярских школах № 155 и 133, гимназии № 16 и лицее № 28. Об этом рассказали в прокуратуре.
В 2020 году администрация заключила контракт с фирмой, на тот момент уже имеющей многолетний опыт организации школьного питания. Однако оказалось, что компания нарушает законодательство края, которое устанавливает фиксированную стоимость продуктов и предельную наценку в 13%.
По указанию руководителя главный бухгалтер готовил меню с завышенной наценкой и уменьшенным весом блюд. Повара следовали этим инструкциям, тратя меньше продуктов, чем требовалось. Экспертиза позже установила разницу между заявленной стоимостью и реальной себестоимостью — ущерб превысил 860 тысяч рублей.
Подсудимая вину не признала, заявив, что действовала в интересах предприятия для оплаты труда сотрудников, а превышение наценки назвала обычной предпринимательской практикой.
Суд счел эти доводы неубедительными, приговорил ее к штрафу в 1 миллион рублей и обязал возместить бюджету причиненный ущерб.
