Путепровод на улице Монастырской в Перми готов на 65%

Все работы планируют завершить в этом году.

Источник: Комсомольская правда

Техническая готовность путепровода на улице Монастырской в Перми достигла 65%, рассказали в Министерстве транспорта Пермского края. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы ведутся на шести участках. На четырех из них — с 3 по 6 — уже возведены опоры и уложены балки пролетного строения. На участке № 1, в районе Дома Мешкова, установлены пять опор, на которых уложена первая пролетная балка. На участке № 2 смонтирован фундамент опоры, ведется армирование конструкции — подготовка к последующему бетонированию и заполнению грунтом. В дальнейшем на этой опоре будет оборудована смотровая площадка.

Подпорные стены путепровода также обновляют. Специалисты проводят пескоструйную очистку стены вдоль набережной, чтобы потом восстановить кладку. Затем стену у Дома Мешкова укрепят методом инъектирования — отверстия глубиной 1 м заполнят специальным раствором. Параллельно подрядчик устанавливает ливневую канализацию и сети коммуникаций.

Работы ведутся без остановки движения поездов, завершить реконструкцию планируют в этом году. На улице Монастырской восстановят движение автобусов большого класса, организуют парковку у южного портала, заменят освещение, построят лестничный спуск к памятнику железнодорожникам и установят скамью для маломобильных граждан у Дома Мешкова.