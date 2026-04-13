Минцифры увидело необходимость цензуры для ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) в России необходимо подвергнуть цензуре, ограничивающей «на входе и на выходе» определенные запросы и вопросы от пользователей, заявил на полях форума «ИИ: режим доверия» замглавы Минцифры Александр Шойтов.
«Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре в отличие от гражданина. Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права», — сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).
В пятницу, 10 апреля, президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами подготовить национальный план внедрения ИИ с учетом отраслевых и территориальных задач.
К 2030 году технологии ИИ должны получить широкое распространение во всех ключевых сферах — от промышленности и логистики до энергетики, образования и госуправления, отметил президент на совещании по вопросам развития технологий. При этом регулирование отрасли, по мнению главы государства, должно не ограничивать развитие, а стимулировать ускоренное внедрение решений, поскольку избыточные барьеры могут привести к отставанию в экономике и технологиях.
Путин также подчеркнул необходимость развития собственных решений для обеспечения безопасности страны.
В марте Минцифры вынесло на общественное обсуждение законопроект о регулировании ИИ. Документ предусматривает требования к разработчикам и пользователям, меры поддержки инфраструктуры, а также возможность ограничения иностранных решений. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
За месяц до этого по поручению президента была создана комиссия по развитию ИИ под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко и замглавы администрации президента Максим Орешкина. В ее задачи входят оценка рисков, выработка мер реагирования и координация внедрения ИИ в экономике, социальной сфере, госуправлении и вопросах национальной безопасности.
