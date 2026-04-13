Центробанк: В 2025 году в Калининградской области снизилось число фальшивых российских банкнот

В Калининградской области в 2025 году снизилось число фальшивых российских банкнот. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
В банковской системе региона выявили 29 банкнот Банка России с признаками подделки. В 2024 году в Калининградской области обнаружили 34 фальшивые купюры.
«Среди подделок — 16 банкнот номиналом 5000 рублей, девять банкнот номиналом 1000 рублей и по две банкноты номиналами 50 и 2000 рублей», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что число подделок снижается из года в год. «Так, за последние шесть лет количество фальшивок, выявленных в банковской системе Калининградской области, сократилось более чем в четыре раза», — пояснил управляющий отделением Калининград Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.
Самостоятельно проверить защитные признаки наличных денег предлагают в специальном мобильном приложении, либо можно отнести банкноту на бесплатную экспертизу в любой банк.