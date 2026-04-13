Свердловский районный суд Перми переедет в новое здание

Свердловский районный суд Перми 24 апреля изменит свой адрес. Новый районный дом правосудия разместится на ул. Куйбышева, 111.
В шестиэтажном здании на площади свыше 6,2 тыс. квадратных метров разместится самый крупный по составу районный суд Прикамья. С переездом суд решит острую потребность в увеличении служебных площадей. Старое здание на ул. Героев Хасана, 6 не отвечает современным нормативным требованиям.
Фото: Управление Судебного департамента в Пермском крае.
«Новое здание суда обеспечит комфортные условия для отправления правосудия и пребывания граждан», — сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Пермском крае.