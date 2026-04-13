В Удмуртии стартовал цикл бесплатных пеших экскурсий по Ижевску

Бесплатные пешие экскурсии по Ижевску, которые позволят жителям и гостям Удмуртии познакомиться с историей и культурой города, стартовали 11 апреля. Доступность внутреннего туризма в регионе повышается в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму республики.
Бесплатные экскурсии по Ижевску организует туроператор «Ижавиатур». Они будут проводиться два раза в месяц по субботам, чтобы к ним было удобно присоединиться всей семьей. Первая экскурсия состоялась 11 апреля, следующие запланированы на 25 апреля, затем поездки по городу намечены на 16 и 30 мая. Экскурсии позволят узнать городские легенды и необычные факты, взглянуть на Ижевск глазами знатока города и почувствовать его особую атмосферу. Количество мест в экскурсионной группе ограничено, для участия необходимо зарегистрироваться.
Пешая обзорная экскурсия «Ижевск: от ружей — к звездам!» 11 апреля была приурочена ко Дню авиации и космонавтики. Экскурсанты узнали, как на берегах реки Иж в XIX веке зародилось оружейное производство, а уже в XX столетии ижевские инженеры внесли неоценимый вклад в покорение космоса — именно здесь была разработана станция, рассчитавшая траекторию полета Юрия Гагарина. Гостям также рассказали, какие улицы Ижевска и модели знаменитых мотоциклов «ИЖ» можно назвать «космическими», как связаны Ижевск и Байконур, как в Ижевске появился такой же памятник Гагарину, как в британском Гринвиче, и почему в городе стоит памятник собаке-космонавту Звездочке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.