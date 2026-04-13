В Удмуртии стартовал цикл бесплатных пеших экскурсий по Ижевску

Пешая обзорная экскурсия «Ижевск: от ружей — к звездам!» 11 апреля была приурочена ко Дню авиации и космонавтики. Экскурсанты узнали, как на берегах реки Иж в XIX веке зародилось оружейное производство, а уже в XX столетии ижевские инженеры внесли неоценимый вклад в покорение космоса — именно здесь была разработана станция, рассчитавшая траекторию полета Юрия Гагарина. Гостям также рассказали, какие улицы Ижевска и модели знаменитых мотоциклов «ИЖ» можно назвать «космическими», как связаны Ижевск и Байконур, как в Ижевске появился такой же памятник Гагарину, как в британском Гринвиче, и почему в городе стоит памятник собаке-космонавту Звездочке.