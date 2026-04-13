Нижегородские спасатели помогли собаке и коту в минувшие выходные

Специалисты нижегородской службы спасения помогли собаке и домашнему коту в минувшие выходные. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в телеграм-канале.
Первый случай произошел в Сормовском районе — там черный пес упал в яму на частной территории. Сотрудники аварийно-спасательного отряда вытащили собаку наверх. К счастью, пес не получил травм и отделался испугом.
Еще одну спасательную операцию провели в Приокском районе. Домашний кот Софит упал на забор и наткнулся на железные прутья. Его аккуратно сняли с ограждения и с помощью специального оборудования извлекли железные части. После этого кота передали ветеринарам.
