Состояние воздуха после пожара на нефтебазе под Волгоградом проверил РПН

Мониторинг осуществлялся в дневное и ночное время в течении 10 и 11 апреля. Во время пожара выявлялись превышения вредных веществ в воздухе.

Специалисты волгоградского управления Роспотребнадзора отчитались о результатах мониторинга за воздухом на территории Светлоярского района, где после атаки украинских дронов вспыхнула емкость с нефтепродуктами.

Пожар случился 10 апреля. Местных жителей тогда просили закрыть окна, применять средства индивидуальной защиты в случае сильного задымления, а детям, беременным и пенсионерам не покидать без надобности помещений.

«Мониторинг осуществлялся в дневное и ночное время в течении 10 и 11 апреля. Во время пожара выявлялись превышения вредных веществ в воздухе, после ликвидации пожара превышений ПДК вредных веществ не обнаружено», — успокоили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Волгоградской области отразили сразу и беспилотную, и ракетную атаки.