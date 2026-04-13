В Воронеже открылась выставка «Тень от молнии»

В пространстве «Матрёшка» состоялось открытие выставки «Тень от молнии» (16+). Авторы проекта — воронежские художники Олег Даутов и Николай Алексеев.
Николай Алексеев — российский художник, соучредитель Воронежского центра современного искусства, соавтор многих резонансных городских арт-проектов. Олег Даутов — художник, музыкант и поэт. Даутов работает в техниках коллажа, графики и смешанной технике, преимущественно в малом формате. Его работы тяготеют к формату дневниковых высказываний: объекты и пространства внешней действительности транспонируются во внутренние, интимные ландшафты и наделяются личной мифологией. Манера художника близка визуальной поэзии, где изобразительный ряд организуется за счёт ритмов и рифм, возникающих благодаря сопряжению различных форм и фактур.
По словам Олега Даутова, на выставке происходит трансляция мироощущения авторов. В экспозиции представлены фрагменты его будущего фильма, снятого пять лет назад (15-минутный отрезок), а также музыка, написанная художником специально для этого проекта. Даутов отметил, что оформление работ выполнено не в традиционных акварельных рамках, а с использованием 3D-печати.
«Выставка мне понравилась. Фрагменты графики представлены в виде молнии и отражаются на фотографиях. Среди изображений — кадр заснеженного поля. Как будто я совершила путешествие по цифровому и физическому миру одновременно», — поделилась впечатлениями гостья мероприятия Ангелина Таскина.