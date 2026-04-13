Сотни домов остались без света в Волжском районе Самарской области

Прокуратура осуществляет надзор за ходом восстановления электроснабжения в п. Журавли в Волжском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Источник: AP 2024

В воскресенье, 12 апреля, в п. Журавли с. п. Воскресенка Волжского района произошла авария, из‑за которой прекратилась подача электроэнергии. По состоянию на текущий момент проблема не устранена. Без света остаются 170 жилых домов, а также местная школа, что создает неудобства для сотен жителей.

Аварийно‑восстановительные работы выполняет филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети». Для временного энергоснабжения жителей задействованы дизель‑генераторы.

На место аварии выезжал заместитель прокурора Волжского района Дмитрий Мукальянц для координации действий и контроля ситуации. Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.