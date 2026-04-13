В Перми с 15 апреля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

С 15 апреля в Перми пройдет плановое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Цена одной поездки составит 43 рубля, а пересадка по транспортной карте обойдётся в 22 рубля.
Как пояснили в городском департаменте транспорта, ежегодная индексация связана с ростом затрат — дорожают топливо, запчасти и техника, а также требуется повышение зарплат водителям и сотрудникам отрасли. По мнению властей, такие меры помогают поддерживать стабильную работу транспорта и избегать резких скачков цен в будущем.
Изменения коснутся и проездных билетов. При этом система скидок сохранится: чем дольше срок действия проездного, тем дешевле обходится каждая поездка. Жителям по-прежнему доступны варианты на 40 поездок, а также на 15 дней, месяц, квартал и год.
До 15 апреля пассажиры могут купить проездные по старым тарифам и пользоваться ими до окончания срока действия. Самым выгодным вариантом остаётся годовой билет — он позволяет ездить без доплат в течение всего года после покупки.
Льготы сохраняются для школьников, студентов, пенсионеров и малоимущих многодетных семей. При этом для дошкольников и учеников младших классов (1−4) проезд остаётся бесплатным. Чтобы оформить льготный проездной, нужно подтвердить право на него документами.
После индексации стоимость некоторых проездных изменится: например, безлимит на сутки подорожает до 162 рублей, на 15 дней — до 1161 рубля, на 40 поездок — до 1548 рублей. Месячный проездной будет стоить 2193 рубля, квартальный — 6192 рубля, а годовой — 16 770 рублей.
В среднем тарифы на муниципальных маршрутах увеличатся на 4%.