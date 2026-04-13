Еще 22 точки с бесплатным Wi-Fi появились в Самарской области

В Самарской области появились еще 22 точки доступа к бесплатному Wi-Fi, сообщила пресс-служба регионального правительства. Их уже добавили на публичную карту точек бесплатного доступа к интернету, которую запустили летом 2025 года, чтобы жители не оставались без связи при отключениях мобильного интернета.
22 новых точки на карте появились в Самаре и поселке Прибрежный. Все точки, где можно бесплатно подключиться к Wi-Fi, находятся по ссылке.
Кроме того, минцифры Самарской области разработало чат-бот в мессенджере МАХ @wifi_samregion_bot, где можно найти информацию о точках доступа к интернету. Бот поможет найти ближайшие к вам точки, через него можно сообщать о проблемах в работе точек с Wi-Fi.