Еще 22 точки с бесплатным Wi-Fi появились в Самарской области

В Самарской области обновили карту точек доступа к бесплатному интернету.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области появились еще 22 точки доступа к бесплатному Wi-Fi, сообщила пресс-служба регионального правительства. Их уже добавили на публичную карту точек бесплатного доступа к интернету, которую запустили летом 2025 года, чтобы жители не оставались без связи при отключениях мобильного интернета.

22 новых точки на карте появились в Самаре и поселке Прибрежный. Все точки, где можно бесплатно подключиться к Wi-Fi, находятся по ссылке.

Кроме того, минцифры Самарской области разработало чат-бот в мессенджере МАХ @wifi_samregion_bot, где можно найти информацию о точках доступа к интернету. Бот поможет найти ближайшие к вам точки, через него можно сообщать о проблемах в работе точек с Wi-Fi.