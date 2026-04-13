Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске автомобилистов призвали не спешить с заменой шин на летние

Менять резину нужно тогда, когда устанавливается среднесуточная температура выше 7 градусов.

Источник: Krasnoyarskmedia

Сотрудники Госавтоинспекции советуют жителям Красноярского края не торопиться с заменой автомобильных шин на летние. Это связано с тем, что апрель, как правило, с переменчивыми температурами: днём — тепло, а утром, вечером и ночь температура на улице ниже 0.

Производители автомобильных шин рекомендуют менять колёса на летние, только когда устанавливается среднесуточная температура выше 7 градусов. Если на улице холоднее, летняя резина, которая отличается по составу от зимней, будет затвердевать, соответственно сцепление с дорогой будет хуже.