«Жизнь — игра». Продюсер Ольга Нартова: о театре и талантах из глубинки

Ольга Нартова — продюсер, организатор культурных проектов, режиссёр мероприятий. В интервью она рассказала, как детская мечта о театре привела её в продюсирование, почему важно петь о Родине и какой фестиваль она хочет запустить в Ростовской области.
Мечтала о сцене.
— Ольга, с чего начинался ваш путь?
— С детства я мечтала о театре. Журнал «Театр» я зачитывала до дыр. Он был толстый, глянцевый, формата А4. Я его открывала и нюхала — я считала так пахнет театр.
Мои родители были строителями. Папа говорил: «Олечка, окончишь школу — поступи в строительный техникум, станешь мастером, потом начальником стройки». А мне было 14 лет, и я просила: «Папа, закажи мне журнал “Театр”». Подписка стоила дороже, чем «Крестьянка». Он был экономным мужчиной, но всё же заказал.
В школе мне дали направление на физмат, математика у меня шла хорошо. Но я понимала: не моё. В 16 лет я ушла из дома, самостоятельно поступила в Рязанское училище культуры на режиссёрское отделение.
— Как вы пришли к продюсированию?
— Были лихие 90-е. Ничего делать не умела. Пришла в школу, где учились мои дочки, предложила: «Давайте организуем концерт». Договорилась с Домом офицеров о площадке. Пригласила не одну школу, а все. Пели мои дочки, выступала цирковая студия. Мы ездили по домам культуры, зарабатывали деньги.
Дочкам было пять и семь лет. Они просили: «Мама, купи шоколадку, купи “Юпи”». А я отвечала: «На всякую ерунду деньги тратить не буду». Но когда девочки впервые заработали свой гонорар, я отдала им эти деньги и сказала: «Покупайте, что хотите, “Юпи”, шоколадки». А они посмотрели на меня и ответили: «Что мы, деньги на всякую ерунду тратить будем?».
Вчера булка хлеба стоила 5 рублей, сегодня — уже 50 тысяч. Зарплата оставалась прежней. Одним словом, нужно было выживать.
Песни о Родине.
— Почему вы организовали фестиваль «Звёздный старт. Будущее России»?
— Я рождена в Советском Союзе. У нас пели: «Гляжу в тебя, как в зеркало», «По имени Земля моя», «Полюшко-поле». Потом пришли 90-е — про Родину перестали петь. Пошла «Америка», «голая» тема. Я считаю, это потерянное поколение. Детям нужно понимать, что такое Родина, через песни.
Фестиваль прошёл во время начала СВО. Было очень трудно. Люди ехали поездами с Камчатки, из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Мы увидели таланты из глубинки: под Таганрогом, в сёлах — девочки, которые пишут такие песни про Россию, что просто прелесть.
После фестиваля меня наградили, я получила звание «Женщина-лидер». Было два дня, шесть концертов на площадке «Пересвет Арена». Часть вырученных средств мы направили на закупку ваты, бинтов. Сумма небольшая, но важно, что мы это сделали.
— Кого вы продюсировали?
Однажды я продавала квартиру. Пришёл парень, два метра ростом, Виталий Бирюков. Он что-то напевал, «Вдоль по Питерской». Я говорю: «Спойте». Он спел. Я говорю: «Вы прекрасно поёте. Давайте сделаем из вас звезду».
За три месяца мы сделали ему программу, одели, обули, отшили костюмы. Через полгода он начал зарабатывать вокалом. Он допелся до того, что пел в Германии, возле Рейхстага, 8 мая, на площади. Люди слушали, аплодировали.
Ещё я делала клип для одной певицы ко Дню народного единства на Театральной площади. Перекрыли площадь, пригласила 600 юнармейцев. Новость прошла по местным и федеральным каналам. Я об этом не просила.
С иллюзионистом Алексом Крэем я ездила на гастроли: Саратов, Самара, Дом офицеров в Ростове. До пандемии попали, дальше не поехали.
Самое крупное мероприятие — в ТРК «Мега» с Егором Бероевым и фондом «Я есть». Было порядка пяти тыс. человек. Концерт для особенных детей. Всё прошло невероятно.
— Что сейчас в планах?
— У меня подписан договор с автором песни «Левый берег Дона» Иваном Кононовым. Мы хотим провести фестиваль 16+ с таким названием, чтобы на нём пели песни о малой родине. Чтобы проект стал известным не только в Ростове-на-Дону, но и привлекал гостей со всего мира — как сама песня, которую поют во всём мире.
Сейчас обстановка непростая, но мы продолжаем работать над этим.
— Какой вы человек?
— Я верю, что жизнь — игра, а люди в ней актёры. У каждого несколько ролей. Сейчас я хочу быть продюсером. Мне это интересно. Мои дочки — обе талантливые: одна певица, другая танцовщица. Внучка тоже творческая. Родители мои 58 лет вместе, всю жизнь пели. Видимо, это во мне.
Я не беру деньги за то, во что не верю. Раньше консультировала бесплатно, сейчас — за оплату. Ко мне обращаются с проектами. Я помогаю опытом. Моя миссия — помогать творческим людям. Делать проекты, где талантливый человек будет блистать, сиять и получать аплодисменты.