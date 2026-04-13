Продюсер Ольга Нартова: о театре и талантах из глубинки

Дочкам было пять и семь лет. Они просили: «Мама, купи шоколадку, купи “Юпи”». А я отвечала: «На всякую ерунду деньги тратить не буду». Но когда девочки впервые заработали свой гонорар, я отдала им эти деньги и сказала: «Покупайте, что хотите, “Юпи”, шоколадки». А они посмотрели на меня и ответили: «Что мы, деньги на всякую ерунду тратить будем?».