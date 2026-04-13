В подмосковном Можайске состоялся конкурс профмастерства среди студентов

Очный этап конкурса профессионального мастерства прошел в Можайском техникуме Подмосковья с участием 11 учащихся. Состязания проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Конкурс охватил семь направлений подготовки. Студенты представили работы в сфере кулинарии и кондитерского дела, швейного производства, индустрии красоты, полиграфии, пожарной безопасности, ремонта автомобилей и плотницкого дела. Эксперты общались с участниками во время выполнения заданий, каждый конкурсант рассказал о своем выборе профессии, планах и сложностях в обучении.
Практическая часть стала ключевой. Учащиеся готовили блюда, демонстрировали швейные изделия, выполняли технические операции с автомобилем и показывали образцы печатной продукции. Итоги подведут 14 апреля после оценки практических и теоретических навыков участников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.