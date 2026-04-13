Экс-замглавы завода «Янтарь» получил срок за срыв контракта с Минобороны

«Следствием установлено, что в 2016 году между государственным заказчиком и АО “ПСЗ “Янтарь” заключен многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году Носик и Курмыза изготовили заведомо ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере”, — уточняет ведомство.