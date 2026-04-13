В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

Согласно техническому заданию, городские власти уже определились с маршрутом трамвайных путей. Разворотное кольцо на остановке «Обувная фабрика» будет реконструировано. Линию по направлению движения в сторону Кировского района продлят вдоль ул. Электролесовской вплоть до перекрёстка с ул. Автомобилистов, где трамвайный путь повернёт в направление Университетского проспекта, пройдя по территории между жилым массивом и проезжей частью. Достигнув Университетского проспекта, трамвай пересечёт ул. Автомобилистов и пойдёт вдоль территории дендрария ВНИАЛМИ и проезжей части в направлении ТРЦ «Акварель» вплоть до пересечения с ул. Степыкиной. Здесь линия будет проложена по периметру парковки торгового центра и свернёт к ул. Максима Загорулько, вдоль которой она впоследствии проследует вплоть до реконструируемого разворотного кольца на «Обувной фабрике».