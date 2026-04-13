МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа было необходимо из-за поведения агрессивного меньшинства, занимавшегося «раскачиванием» исторической памяти.
«Чудовищное, международное, основанное на раскачивании исторической памяти поведение агрессивного меньшинства буквально сделало необходимым создание еще одной даты: 19 апреля, День памяти жертв геноцид советского народа, совершенного нацистами и их пособниками», — заявила она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше