Народные приметы на 14 апреля: чего нельзя делать в Светлый вторник?

Второй день после Пасхи православные называют Светлым вторником, в 2026 году он приходится на 14 апреля. На Руси у этой даты существовало еще одно «прозвище» — «Купальница»: в старину опоздавших в храм на утреннее богослужение обливали водой. С этим днем у наших предков были связаны и другие традиции и обряды. Вспомним, какие правила старались соблюдать люди в давние времена, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу.
Народные приметы на 14 апреля: что нельзя делать.
Вслед за Светлым Христовым Воскресением идет Светлая седмица. 14 апреля — Светлый вторник — день, когда наши пращуры старались больше трудиться и избегать ссор. Считалось, что если поругаться с кем-либо, можно нажить себе врага.
Не разрешалось желать окружающим зла даже в мыслях, нецензурно выражаться, разговаривать на повышенных тонах, высмеивать чьи-либо неудачи, перебивать собеседника. В старину верили, что нарушивший эти запреты проведет старость в нищете и одиночестве.
В Светлый вторник нельзя носить грязную, рваную и мятую одежду. Неопрятный внешний вид может стать причиной болезни, поговаривали на Руси.
Не рекомендуется оставлять на столе пустую посуду и подавать родным еду в тарелках с трещинами и сколами. Якобы из-за этого в дом придет голод.
Дата не подходит для крупных покупок. В давние времена бытовало мнение, что большие траты окажутся напрасными — новая вещь все равно долго не прослужит.
Чтобы не нуждаться в деньгах, 14 апреля не следует давать кому-либо в долг, подписывать важные документы и устраиваться на новую работу. День не подходит для финансовых операций и серьезных решений, касающихся капитала. Велика вероятность совершения серьезной ошибки, о которой придется долго жалеть.
В этот день хорошо дела будут идти у тех, кто рано встает и не ленится. Любители валяться в кровати до полудня и перекладывать обязанности на чужие плечи могут пожалеть о том, что проводили время праздно: согласно народным поверьям, их ждет длительное безденежье.
Светлый вторник не годится для уборки на кладбище. Посетить могилы лучше в другой день, так как неделя после Пасхи считается временем светлой радости, а не скорби.
Народные приметы на 14 апреля: что можно делать.
В течение всей Светлой седмицы православные ходят в гости, обмениваются крашеными яйцами и угощаются куличами. Люди встречаются с родными и друзьями, чтобы провести время вместе, посещают пасхальные богослужения, поздравляют друг друга с Пасхой.
После Светлого Христова Воскресения люди на Руси постепенно возвращаются к работе. Во вторник они, как правило, занимались уборкой: считалось, что прежде всего хозяева должны вымыть входную дверь. Если оставить ее грязной, то удача пройдет мимо.
Одним из важных обычаев этого дня в старину называли поход в баню. Наши пращуры ходили париться целыми семьями. Они верили, что так избавятся от хворей, что прицепились к ним зимой, и обретут силы для работы в поле.
Если верить приметам, 14 апреля можно запросто избавиться от вредной привычки. В этот день сила воли точно не подведет.
Также в Светлый вторник легче обычного восстановить добрые отношения со старыми друзьями. Если вы давно не разговаривали, смело сделайте первый шаг, вам будут рады.
Народные приметы о погоде на 14 апреля.
На Руси говорили, что если к этому числу от снега в поле не осталось и следа, урожай будет щедрым.
Сугробы еще не растяли? Значит, зерна будет мало.
Ясная погода в Светлый вторник сулит жаркое лето. Гроза предупреждает о возможной засухе.
Дождь 14 апреля — добрый знак. В этом году повезет собрать много овощей, фруктов и грибов.
Если вдруг похолодало и пошел снег, в мае будут заморозки.
Именинники 14 апреля.
В этот день именины отмечают Ефим, Макар и Мария. Также поздравить нужно Иоанна.