Как можно увеличить срок декрета?

Стандартная продолжительность декретного отпуска составляет 140 дней: 70 дней для подготовки к родам и 70 для восстановления после них. Общее правило распространяется на одноплодную беременность.
В каких случаях декретный отпуск увеличивается?
При многоплодной беременности, осложненных родах и в случае проживания/работы женщины в загрязненной радиацией местности (Чернобыль, «Маяк», река Теча) декретный отпуск может быть увеличен. Это прописано в ст. 225 ТК РФ и приказе Минздрава РФ № 1089н от 23.11.2021.
Декрет при радиационном воздействии
Женщинам, постоянно проживающим (или работающим) в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, декретный отпуск выдается:
- при одноплодной беременности — на 160 дней (90 — до родов и 70 — после).
- при многоплодной беременности — на 200 дней (90 — до родов и 110 — после).
Декрет при многоплодной беременности
Если мама ожидает рождения нескольких малышей, то декрет увеличиваются до 194 дней: 84 — до родов и 110 — после.
Декрет при осложненных родах
При осложненных родах декретный отпуск увеличивается до 156 дней: 70 — до родов и 86 — после. При многоплодной беременности — до 194 дней.
А у женщин, работающих (проживающих) в местах, подвергшихся радиоактивному загрязнению: 176 дней с даты родов (при одноплодной беременности) и 200 дней (при многоплодной).
Какие роды считаются осложненными?
К осложненным родам, согласно инструкции Минздрава РФ № 01−97.
«О порядке предоставления послеродового отпуска при осложненных родах», относятся:
- многоплодные роды;
- роды, сопровождавшиеся следующими акушерскими операциями: кесаревым сечением и другими чревосечениями, наложением акушерских щипцов, извлечением плода с помощью вакуум-экстрактора, плодоразрушающими операциями, ручным отделением последа, ручным или инструментальным обследованием полости матки;
- роды, которые сопровождались или которым непосредственно предшествовала тяжелая нефропатия, преэклампсия, эклампсия;
- роды, сопровождавшиеся значительной потерей крови, вызвавшей вторичную анемию;
- роды, осложнившиеся послеродовыми заболеваниями: эндометритом, тромбофлебитом, воспалением тазовой брюшины и клетчатки, сепсисом, гнойным маститом;
- роды, сопровождавшиеся разрывом шейки матки III степени, разрывом промежности III степени, расхождением лонного сочленения;
- роды у женщин с пороком сердца и сахарным диабетом;
- преждевременные роды;
- роды после ЭКО.
Какой размер пособия по беременности и родам в России?
Пособие по беременности и родам — это материальная помощь от государства, которую получают женщины во время декретного отпуска. По данным Социального фонда России, в 2026 году максимальный размер матпомощи работающим женщинам составляет:
- 140 дней — 955 836 рублей;
- 156 дней — 1 065 074,40 рублей;
- 194 дня — 1 324 515,60 рублей.
Неработающим женщинам пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам в размере 100% величины регионального прожиточного минимума.