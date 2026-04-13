Стало известно имя нового ректора КУПНО в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля, ФедералПресс. Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) возглавил Иван Калмыков. До этого назначения он трудился проректором организации.

«Иван Калмыков является выпускником исторического факультета ННГУ и кандидатом исторических наук. Финалист конкурса управленцев “Лидеры России” в треке “Наука”. Автор книг и публикаций по нижегородскому краеведению. Стоял у истоков федеральной программы “Госстарт”, — рассказали в КУПНО.

В нем он работает он с первых дней основания (с 2020 года), где поначалу был руководителем отдела развития корпоративной культуры. В 2023 году стал проректором.

Также за плечами 34-летнего Калмыкова работа в Заксобрании области, где он был старшим помощником депутата. В 2022 — 2023 годах занимал пост замминистра кадровой и молодежной политики региона.

Напомним, предыдущий ректор КУПНО Роман Марков покинул свой пост в связи с назначением министром кадровой политики Нижегородской области. Это произошло в ходе больших кадровых перестановок, которые в начале марта 2026 года провел в правительстве региона губернатор Глеб Никитин.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.