26 нижегородцев заразились «мышиной» лихорадкой

С начала 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 26 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), или «мышиной» лихорадки. Об этом рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в НОИЦ.
По сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период было зафиксировано 43 случая, наблюдается снижение. Однако специалисты предостерегают от преждевременного оптимизма. «Сейчас сезон только начинается, поэтому мы не говорим о том, что находимся в хорошей зоне. Для нас сохраняются большие риски, тем более весна теплая — грызуны активизировались и будут перемещаться ближе к жилью», — пояснила Садыкова.
Особую опасность, по ее словам, представляют весенние уборочные работы, в процессе которых возрастает вероятность контакта с инфицированной пылью. Традиционно пик заболеваемости приходится на май. Несмотря на то, что текущие показатели ниже прошлогодних, характеризующихся подъемом заболеваемости, расслабляться рано.
ГЛПС — это острое вирусное заболевание, переносчиками которого являются мыши и другие мелкие грызуны. Заражение чаще всего происходит при вдыхании пыли, содержащей выделения инфицированных животных. Возможны также контактный путь (через поврежденную кожу или укус) и алиментарный путь (через употребление зараженных продуктов питания или воды). Важно отметить, что болезнь не передается от человека к человеку.
Основные симптомы заболевания включают резкое повышение температуры до 38−40 градусов, головную боль, тошноту, боль в горле, увеличение лимфатических узлов, боли в пояснице и появление сыпи. Болезнь сопровождается сильной интоксикацией и может негативно сказаться на функции почек.
Для профилактики заражения рекомендуется регулярно проветривать помещения, проводить уборку, используя средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), предотвращать проникновение грызунов в жилище, не употреблять продукты, испорченные грызунами, и тщательно мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением.
