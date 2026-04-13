Городская больница Армавира получила новый автомобиль скорой помощи

Новый автомобиль скорой помощи поступил в Городскую больницу Армавира в Краснодарском крае, сообщили в местной администрации. Обновление автопарка медучреждений — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Торжественная церемония передачи машины прошла в краевой клинической больнице № 1. Медики Армавира уже готовятся к введению автомобиля в эксплуатацию. Ожидается, что новая скорая помощь выйдет на линию в ближайшее время и начнет ежедневно помогать жителям города.
«Новое транспортное средство оснащено современным медицинским оборудованием. Благодаря этому бригады скорой помощи смогут оказывать экстренную медицинскую помощь прямо на месте происшествия и поддерживать стабильное состояние пациентов во время их транспортировки в лечебные учреждения», — рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Вязовская.
Отметим, что за последние пять лет в Армавире удалось обновить более десяти транспортных средств для скорой. Это позволило повысить оперативность выезда бригад на вызовы и улучшить качество оказания неотложной медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.