Белорусы могут столкнуться с перебоями в обслуживании банковских карт. Подробности сообщает Банковский процессинговый центр.
Центр анонсировал проведение технологических работ на аппаратно-программном комплексе. Цель состоит в обеспечении выполнения требований международных платежных систем.
В связи с указанным в среду в период с 03.00 до 06.30 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, которые пользуются услугами центра.
В БПЦ предупредили о возможных проблемах при проведении операций по банковским картам в торговых и сервисных организациях, в пунктах выдачи наличных, в устройствах самообслуживания, банкоматах.
