Названы улицы Калининграда, остановки на которых оборудуют информационными табло

В Калининграде на остановках на улицах Невского, Орудийной, Аллее Смелых установили светодиодные информационные табло. По данным городской администрации, такие в ближайшее время появятся на ул. Сержанта Щедина, Театральной, Багратиона, а также на остановках у зоопарка, ТЦ «Маяк» и парка им. Гагарина.
«Уже подключено около половины от запланированного количества табло. Всего до наступления осени в городе установим 63 экрана», — прокомментировали в мэрии.
Установку табло называют «важным шагом к современной и удобной городской инфраструктуре», ведь «пассажиры больше не гадают, когда приедет автобус или троллейбус».