Названы улицы Калининграда, остановки на которых оборудуют информационными табло

В Калининграде на остановках на улицах Невского, Орудийной, Аллее Смелых установили светодиодные информационные табло. По данным городской администрации, такие в ближайшее время появятся на ул. Сержанта Щедина, Театральной, Багратиона, а также на остановках у зоопарка, ТЦ «Маяк» и парка им. Гагарина.