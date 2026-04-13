В Музее городского хозяйства Москвы появился новый экспонат

Теперь посетители музея могут не только увидеть устройство «умного» фонаря, но и познакомиться с принципами его работы. Во время экскурсии им продемонстрируют управление системой с помощью планшета. Новый объект расположен в зале «Город». Там же представлены интерактивные макеты, позволяющие посетителям лучше понять устройство городской среды. Например, с помощью цифровой панели можно создать собственный сценарий светового шоу для макета Большого театра. Кроме того, гости могут изучить модель современной Москвы.