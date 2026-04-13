В Музее городского хозяйства Москвы появился новый экспонат

Экспозиция Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пополнилась новым интерактивным экспонатом — «умным» фонарем, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы. Инициативы по развитию и модернизации инженерной и коммунальной инфраструктуры соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подобные современные светодиодные конструкции сегодня устанавливают на улицах Москвы. Они предназначены для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, дворов и промышленных территорий. Их особенность — наличие «умных» датчиков: устройства можно контролировать дистанционно, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, следить, горит фонарь или нет.
Теперь посетители музея могут не только увидеть устройство «умного» фонаря, но и познакомиться с принципами его работы. Во время экскурсии им продемонстрируют управление системой с помощью планшета. Новый объект расположен в зале «Город». Там же представлены интерактивные макеты, позволяющие посетителям лучше понять устройство городской среды. Например, с помощью цифровой панели можно создать собственный сценарий светового шоу для макета Большого театра. Кроме того, гости могут изучить модель современной Москвы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.