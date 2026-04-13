«Самый сложный случай за последние годы»: режим угрозы ЧС ввели из-за аварии на Семафорной

Режим угрозы ЧС ввели на красноярской улице Семафорной, где накануне в результате аварии на трубе канализации провалился участок дороги большого диаметра.
Напомним, авария случилась 9 апреля. С тех пор бригады «КрасКом» работают на месте круглосуточно.
«Произошедший инцидент — самый сложный в практике наших опытных специалистов за последние годы. Речь идёт о крупнейшем коллекторе, который собирает основную часть канализационных стоков с трёх районов правобережья: со Свердловского полностью, с Ленинского и Кировского — частично. Это около 2 тысяч жилых домов и объектов», — пишет в соцсетях мэр города Сергей Верещагин.
Специалисты сделали временную обводную линию, вывозят грунт. Подача воды потребителям не прекращается, поэтому поток сточных вод откачивают постоянно.
Старый трубопровод нуждается в замене. Предварительно, современные аналоги, есть только на предприятиях за Уралом, что удлиняет сроки устранения аварии.
Проезд по участку Семафорной в районе Мичуринского моста полностью перекрыт. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Режим угрозы ЧС позволит ресурсникам мобилизовать силы и средства для устранения последствий.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.