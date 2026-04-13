Нижегородские спасатели пришли на помощь собаке и кошке

Сотрудники аварийно-спасательного отряда выручили из беды сразу двух четвероногих в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
Первый случай произошел в Сормовском районе, где прохожие заметили черную собаку, угодившую в яму на частной территории. Животное не препятствовало своему спасению, проведенный осмотр не выявил наличие травм.
Вторая спасательная операция прошла в Приокском районе. Хозяева белого кота сообщили, что их домашний питомец упал на забор с железными прутьями.
«Кота Софита аккуратно сняли с ограждения и с помощью специального оборудования ювелирно извлекли все железки. Всё это время с любимцем были его хозяева. Дальше спасённого ждали уже ветеринары. Всё хорошо, что хорошо кончается», — подытожил Шалабаев.
