Утром или перед сном? Названо лучшее время для занятий бегом

После 17 часов рекомендуется переходить к занятиям низкой интенсивности, чтобы время восстановления составляло не менее двух часов. То есть вечернюю прогулку лучше планировать не перед самым сном, а за пару часов до него, тогда организм успеет включить процессы торможения, начнет вырабатывать гормон мелатонин, что поможет хорошо уснуть и восстановиться во время сна.