Кинофестиваль «КСТОКИНО» пройдет в Нижегородской области

IV Открытый российский кинофестиваль «КСТОКИНО» состоится в Нижегородской области с 22 по 27 мая при поддержке национального проекта «Семья». Мероприятие откроется во Дворце культуры нефтехимиков города Кстова, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В течение шести дней жителей и гостей города ждет насыщенная программа: в афишу вошли кинопоказы, спектакли, концерты, мастер-классы и фестивальные события под открытым небом. Так, 22 мая, в 17:30 перед зданием Дворца культуры развернется традиционная красная дорожка. В 18:00 начнется торжественная церемония открытия кинофестиваля «КСТОКИНО» с участием известных артистов театра и кино, музыкальными выступлениями и праздничной программой.
Фестивальная программа продолжится 23 мая. В спорткомплексе «Волжский берег» состоятся показы мультфильмов студии «Союзмультфильм». В кинотеатре «Империя грез» будут организованы показы фильмов-участников фестиваля. В этот же день во Дворце культуры нефтехимиков пройдет мастер-класс по актерскому мастерству.
Затем, 24 мая, фестиваль продолжится бесплатными семейными показами мультфильмов и творческими встречами. Центральным событием дня станет программа в парке «Юбилейный» в Кстово, где в будет организован большой фестиваль «ЭКО-Культура» с ярмаркой народных промыслов и бесплатной развлекательной программой — мастер-классами, концертами и встречами с актерами.
Образовательная программа ждет участников фестиваля 25 мая. В павильоне «Vместе» на площади Ленина пройдет мастер-класс по операторскому мастерству. В Музее кинематографии Кстова 26 мая состоится открытый диалог с кинематографистами, а в павильоне «Vместе» запланирован мастер-класс по актерскому мастерству.
Финальный день фестиваля, 27 мая, начнется с творческой встречи в павильоне «Vместе». Вечером во Дворце культуры нефтехимиков будут подведены итоги конкурсной программы и вручены награды. Завершит фестивальную неделю 28 мая творческий вечер Народного артиста России Александра Олешко, который пройдет в театре «Комедiя» в Нижнем Новгороде.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.