616 самозанятых в Красноярском крае подключились к программе платных больничных

С начала 2026 года в России запущен пилотный проект, позволяющий самозанятым гражданам добровольно застраховать себя на случай болезни, и получать выплаты за время нетрудоспособности. В краевое отделение Социального фонда России (СФР) поступило уже 616 заявлений от жителей региона, имеющих статус самозанятых. Чтобы претендовать на пособие, необходимо зарегистрироваться в отделении СФР по Красноярскому краю и начать перечислять взносы — помесячно либо единым платежом за целый год. Ставка ежемесячных отчислений — 3,84% от выбранной страховой суммы. Варианты: при страховой сумме 35 000 рублей взнос составит 1 344 ₽/мес. (или 16 128 ₽ при оплате сразу за год); при страховой сумме 50 000 рублей — 1 920 ₽/мес. (или 23 040 ₽ за год). Право на получение больничного возникает спустя 6 месяцев регулярной уплаты взносов. Итоговая сумма пособия зависит от страхового стажа, размера взносов и продолжительности их уплаты. Подать заявку можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог», заказным письмом по почте или при личном визите в любую клиентскую службу краевого отделения СФР. Когда самозанятый получит доступ к больничным выплатам, отделение СФР направит уведомление через портал «Госуслуги» или в приложении «Мой налог». Участники проекта смогут оформить больничный в случае собственной болезни, а также при необходимости ухода за больным ребенком или другим взрослым родственником. Важно: на получение декретных пособий эта страховка не распространяется.