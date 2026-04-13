Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременную девушку, которую задушил житель Прикамья, похоронят 14 апреля

Отпевание и прощание пройдёт с 12:00 до 13:00 в Верещагино на улице Ульяновская 140/1.

Девушку, которую задушил 45-летний мужчина, похоронят 14 апреля, сообщили в группе «Подслушано Верещагино».

Речь о трагедии, которая случилась 6 апреля в Верещагино. 45-летний мужчина увёз 22-летнюю девушку за город на своём автомобиле и задушил. После этого он вытащил её тело из машины и отнёс в лог на мусорной свалке.

Как ранее рассказал сайту perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией, мужчина и девушка состояли в романтических отношениях. Причиной конфликта между ними стала неожиданная беременность. Подозреваемый переживал, что об этом узнает его жена.

Прощание и отпевание погибшей состоится 14 апреля в Верещагино на улице Ульяновская 140/1 с 12:00 до 13:00. Похоронят девушку на Вознесенском кладбище в 13:20.

Подозреваемого отправили в СИЗО на 2 месяца по решению Верещагинского районного суда. Расследованием дела занимается СУ СКР России по Пермскому краю.