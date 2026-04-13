Беременную девушку, которую задушил житель Прикамья, похоронят 14 апреля

Девушку, которую задушил 45-летний мужчина, похоронят 14 апреля, сообщили в группе «Подслушано Верещагино».
Речь о трагедии, которая случилась 6 апреля в Верещагино. 45-летний мужчина увёз 22-летнюю девушку за город на своём автомобиле и задушил. После этого он вытащил её тело из машины и отнёс в лог на мусорной свалке.
Как ранее рассказал сайту perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией, мужчина и девушка состояли в романтических отношениях. Причиной конфликта между ними стала неожиданная беременность. Подозреваемый переживал, что об этом узнает его жена.
Прощание и отпевание погибшей состоится 14 апреля в Верещагино на улице Ульяновская 140/1 с 12:00 до 13:00. Похоронят девушку на Вознесенском кладбище в 13:20.
Подозреваемого отправили в СИЗО на 2 месяца по решению Верещагинского районного суда. Расследованием дела занимается СУ СКР России по Пермскому краю.