Пьяный мотоциклист в Прикамье получил 7 лет колонии за смертельный наезд

Житель Соликамска 2006 года рождения осужден за смертельную аварию, в результате которой погибла пенсионерка, сообщили в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. Суд установил, что молодой человек управлял мотоциклом в нетрезвом виде и без водительских прав.
Трагическое ДТП произошло в Соликамске в сентябре прошлого года. На улице Всеобуча, в районе остановки СНТ «Дружба», 19-летний водитель кроссового мотоцикла сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Женщина 1961 года рождения скончалась от полученных травм в отделении реанимации городской больницы в тот же день. Суд приговорил виновника происшествия к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, пьяного водителя лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.